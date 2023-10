Caso Giambruno: Ricci, ricostruzioni mirabolanti, non sono ventriloquo di nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Del ‘caso fuorionda’" sulle dichiarazioni di Andrea Giambruno “ho letto ricostruzioni mirabolanti, complottarde, a volte incredibili, ma tutte divertenti”. Lo scrive in una nota Antonio Ricci, autore di Striscia la notizia, che sulla questione ha voluto fornire la propria versione, “naturalmente senza nessuna pretesa di esser creduto, ci mancherebbe, ma solo per dare un contributo al dibattito. La cosa che mi ha più stupito di tutto il dibattito - scrive ancora - è che per il 90 per cento dei giornali sembra impossibile che possa esistere qualcuno che prende iniziative di testa sua e non sia un mero ventriloquo. Un’anomalia da censurare. Per quanto riguarda la pioggia sulla roccia, magari non scalfisce subito, ma può far nascere un bell’arcobaleno”. (Com)