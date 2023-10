Serbia-Italia: a Belgrado il primo Gala della lingua italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella residenza dell'ambasciatore d'Italia a Belgrado, Luca Gori, è stata ospitata la prima edizione del "Gala della lingua italiana". Una serata speciale, ideata e realizzata in collaborazione con l'Istituto italiano di cultura e Luxury integrated, per celebrare la Settimana della lingua italiana nel mondo 2023 (Slim). Lo riporta il comunicato della rappresentanza diplomatica. Il Gala, presentato da Alex Djordjevic, ha omaggiato la nostra lingua attraverso le testimonianze di celebrità serbe e italofone. Ospite d'onore la ministra dell'Energia della Serbia Dubravka Djedovic Handanovic. Durante l'evento hanno raccontato il loro rapporto con l'italiano esponenti del mondo dello sport, tra cui il pallanuotista e medaglia d'oro ai Mondiali di nuoto di Roma 2009, Slobodan Soro, della musica, con un'esibizione canora del mezzo soprano Jadranka Jovanovic, dell'arte, come lo scultore Milija Cpajak, della cucina, come lo chef Uros Zivkovic, e del cinema, come l'attore Vlada Aleksic. Testimonial d'eccezione Novak Djokovic, che ha inviato un video-saluto in cui ha raccontato il suo amore per la lingua italiana. (segue) (Seb)