Serbia-Italia: a Belgrado il primo Gala della lingua italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'evento è stato anche impreziosito dalla partecipazione della cantante d'opera Ljubica Vranes, mentre gli studenti del III liceo di Belgrado e quelli dei Dipartimenti di italianistica delle Università di Belgrado e Kragujevac hanno raccontato il piacere di studiare l'italiano attraverso la realizzazione di spettacoli teatrali in lingua. Il Gala è stato infine l'occasione per il lancio della collana editoriale "Italiana", promossa dall'Istituto italiano di cultura di Belgrado per tradurre in serbo libri sulla letteratura italiana. In linea con il tema della 23ma edizione della Slim, un'attenzione particolare è stata riservata alla sostenibilità, con la premiazione del vincitore del concorso per studenti di italiano intitolato "Un video per l'Italiano e la sostenibilità" e con la compensazione dell'impatto ambientale della serata grazie alla collaborazione tra l'ambasciata e l'associazione "Jkp Zelenilo", che per l'occasione ha piantato alcuni alberi nel centro di Belgrado. "Abbiamo voluto dedicare un vero e proprio Gala alla lingua italiana, con tappeto rosso e testimonial d'eccezione, come si addice per un ospite VIP o per una causa di grande importanza", ha osservato l'ambasciatore Gori, nell'aprire la serata. "La lingua", ha aggiunto Gori, "è il tessuto connettivo dell'identità e della creatività italiane, un patrimonio di inestimabile valore che la Serbia sa riconoscere e apprezzare". (Seb)