Repubblica Ceca-Italia: ambasciata a Praga ricorda i caduti durante le due guerre mondiali

- Su iniziativa dell'ambasciata d'Italia Praga, anche quest'anno il Sacrario militare italiano di Milovice, luogo di sepoltura di 5.276 soldati italiani e di militari di altre nazionalità, ha accolto la tradizionale cerimonia di commemorazione dei caduti in Repubblica Ceca durante le due guerre mondiali. Il toccante momento della deposizione delle corone di fiori ai piedi del monumento ai caduti da parte dell'ambasciatore Mauro Marsili e dei rappresentanti delle autorità civili e militari è stato preceduto dall'esecuzione de "La canzone del Piave" e degli inni nazionali italiano e ceco a cura della banda militare del Comando della guarnigione di Praga. La cerimonia si è conclusa con la declamazione della "Preghiera del soldato" da parte del carabiniere in servizio all'ambasciata d'Italia, Vincenzo D'Alfonzo. Tra i numerosi ospiti, il presidente del gruppo interparlamentare di amicizia tra la Repubblica Ceca e l'Italia, onorevole Vojtech Munzar, il direttore del Comando militare regionale di Praga e membro del consiglio di sicurezza, colonnello di Stato maggiore Roman Tkacik, il presidente dell'A. R. Mi. - Associazione militare del ricordo di Milovice e membro del direttivo dell'Unione degli ufficiali e sottufficiali delle forze armate della Repubblica Ceca, colonnello Svetozar Plesnik, il presidente del Comites - Comitato degli italiani residenti all'estero della Repubblica Ceca, Roberto Massa, e una delegazione di alpini coordinata dalle sezioni di Belluno e di Conegliano. Le celebrazioni sono proseguite nel corso della giornata con una visita guidata al museo militare cittadino e una Santa messa nella chiesa di Santa Caterina d'Alessandria. (Com)