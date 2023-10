Alluvione: Spinelli (Fd'I), governo tiene fede a impegno risarcimenti per Emilia Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Contrariamente alle accuse dell'opposizione, il governo e il Generale Figliuolo lavorano pancia a terra per tenere fede all'impegno, preso mesi fa, sui risarcimenti completi a tutta la popolazione danneggiata dall'alluvione" dell'Emilia Romagna. Lo scrive in una nota Domenica Spinelli, senatrice di Fratelli d'Italia. La stessa aggiunge: "Lo testimonia il provvedimento presentato dal commissario straordinario alla ricostruzione, e registrato presso la Corte dei Conti. Questa ordinanza, infatti, si concentra sul riconoscimento dei contributi destinati alle attività produttive colpite dall'alluvione del mese di maggio". Fondamentale "è il suo ruolo nel fornire linee guida chiare per iniziare il processo di richiesta di risarcimento sulla piattaforma dedicata. Nonostante i ritardi della regione Emilia Romagna, che non ha ancora attivato i servizi dedicati, siamo ad un ottimo punto e siamo quasi alla soluzione, il Governo, ancora una volta, da una parola agli italiani e la mantiene", conclude.(Com)