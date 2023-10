Sudan: al Burhan licenzia generale disertore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio sovrano sudanese e comandante in capo delle Forze armate (Saf), generale Abdel Fattah al Burhan, ha licenziato il generale Mohamed Alwai Koko, che in precedenza aveva annunciato la sua adesione alle Forze di supporto rapido (Rsf). In precedenza, le Rsf hanno pubblicato un video e affermato che 321 militari hanno lasciato l'esercito per unirsi alle loro fila. Al Burhan ha anche sollevato Koko dalla sua posizione di presidente del comitato di supervisione congiunto per la regione di Abyei, territorio conteso fra Sudan ed Etiopia.(Res)