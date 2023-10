Roma: mattina di proteste, mille in corteo per la Palestina, evitate tensioni tra studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mattinata di proteste a Roma. Da un lato il presidio organizzato dal Movimento degli studenti palestinesi e diverse sigle di sinistra a piazza Vittorio Emanuele. Dall'altro lato, quello indetto dal movimento giovanile di destra Azione studentesca davanti al ministero dell'Istruzione. Il rischio di tensioni tra gruppi antagonisti è stato sventato nella mattinata quando una delegazione di studenti della sinistra universitaria ha dato vita a un corteo non autorizzato a Porta Portese e puntava a piazza Bernardino da Feltre davanti al ministero per mettere in scena una controprotesta. Intercettati dalla polizia, i giovani, circa una sessantina, però sono stati fermati, identificati e dirottati verso Piramide. Successivamente hanno raggiunto piazzale Aldo Moro dove è confluita la manifestazione a sostegno della causa palestinese. (segue) (Rer)