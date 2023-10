Roma: mattina di proteste, mille in corteo per la Palestina, evitate tensioni tra studenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre gli organizzatori in piazza Vittorio trattavano con le forze dell'ordine per poter sfilare in corteo, era infatti stato autorizzato soltanto un presidio statico, in viale Trastevere, si sono radunati gli studenti del movimento giovanile di destra Azione studentesca. Circa un centinaio i giovani in piazza al grido di "Merito, orgoglio, identità: costruiamo la scuola del domani". La manifestazione tra fumogeni verdi e bandiere tricolori si è svolta senza tensioni, la polizia poco distante e poco prima infatti ha bloccato e dirottato i giovani dei gruppi di sinistra poi confluiti al corteo a sostegno della causa palestinese. Le proteste si sono svolte così separatamente. Il presidio per la Palestina, una volta concessa l'autorizzazione dalla Questura, si è mosso in corteo sfilando nel quartiere Esquilino e San Lorenzo, alla volta dell'università La Sapienza. Nel corso del corteo sono stati intonati diversi cori contro Israele e i governi occidentali. (Rer)