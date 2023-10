Coree: domani esercitazione aerea congiunta di Usa, Giappone e Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli eserciti di Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone terranno domani un'esercitazione aerea congiunta vicino alla penisola coreana. Lo riferisce il quotidiano sudcoreano "Dong-a Ilbo", mentre l'agenzia di stampa "Yonhap" ha precisato che l'esercitazione coinvolgerà il bombardiere strategico statunitense B-52 e gli aerei da combattimento dei tre Paesi. Si tratta della prima esercitazione aerea congiunta fra i Paesi partecipanti. In un’audizione parlamentare tenuta la scorsa settimana, il generale sudcoreano Kim Seung-kyum, che presiede Comando delle forze combinate Corea del Sud-Usa (Cfc), aveva preannunciato l'esercitazione comune. I tre Paesi hanno completato i lavori per istituire una linea di comunicazione a tre vie, in segno della loro crescente cooperazione trilaterale in materia di sicurezza. (Fim)