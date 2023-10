Roma: assessora Lavori Pubblici, nuova scuola media a Torrino Mezzocammino, iter sbloccato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova scuola nZeb, la prima a Roma, autosufficiente dal punto di vista energetico, costruita con materiali di origine naturale, che potrà accogliere fino a 252 alunni e che sarà aperta anche al quartiere come luogo di aggregazione e di scambio culturale. È stato presentato questa mattina nel corso di un'assemblea pubblica, lo schema delle caratteristiche della nuova scuola media di Torrino Mezzocammino che i residenti chiedevano dal 2016. L'assemblea pubblica è stata anche l'occasione per avviare un processo partecipativo con il comitato di quartiere per la definizione finale del progetto. A mostrare agli abitanti come sarà il nuovo istituto è stata l'assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini, insieme alla presidente del Municipio IX Titti di Salvo. (segue) (Com)