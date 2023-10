Roma: assessora Lavori Pubblici, nuova scuola media a Torrino Mezzocammino, iter sbloccato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'incontro, l'assessore Segnalini ha illustrato anche gli ulteriori interventi di Roma Capitale, circa 80 milioni di euro, sul territorio. Tra questi, la riqualificazione delle strade (27 mln), gli investimenti del Cis scuole (32 mln) e l'installazione delle barriere antirumore che saranno realizzate da Anas nella tratta di GRA in corrispondenza di Mezzocammino. Infine, sono elencati i nuovi attraversamenti pedonali luminosi che verranno realizzati sulle strade del municipio a protezione dei pedoni. Per l'assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini: "Gli abitanti del quartiere stanno aspettando da anni la costruzione della nuova scuola media. Abbiamo finalmente sbloccato l'iter e ora, dopo aver dipanato una serie di nodi burocratici e anche grazie allo stimolo del Municipio, possiamo illustrare le caratteristiche agli abitanti". (segue) (Com)