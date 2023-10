Roma: assessora Lavori Pubblici, nuova scuola media a Torrino Mezzocammino, iter sbloccato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È una scuola molto bella e innovativa, uno dei primi progetti nZeb a Roma, che potrà essere anche il motore della costituzione di una comunità energetica. Il nuovo istituto sarà a disposizione anche dei residenti, grazie agli ingressi indipendenti che consentiranno l'accesso a palestra, biblioteca e sala musica. Ora dobbiamo fare altri passi per arrivare al progetto esecutivo, entro marzo 2024 sarà indetta la conferenza di servizi e alla conclusione di questo ultimo passaggio, potremo mettere la prima pietra. Sul territorio Roma Capitale ha altri progetti su strade, scuole e infrastrutture, in particolare inizieranno in primavera i lavori di Anas per l'installazione delle tanto attese barriere antirumore sul Gra", conclude Segnalini. (segue) (Com)