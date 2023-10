Roma: assessora Lavori Pubblici, nuova scuola media a Torrino Mezzocammino, iter sbloccato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' molto importante - dichiara la presidente del Municipio IX Titti Di Salvo - che la nuova scuola media sia stata pensata con una visione nuova, proiettata verso il futuro. Sia perché sarà costruita secondo criteri di bassissimo consumo energetico, nZEB, sia perché è pensata come spazio educativo aperto al territorio attraverso la possibilità di utilizzo della palestra, del laboratorio musicale, della biblioteca. In grado anche di produrre energia a disposizione del territorio. Una nuova scuola che già è pensata nella prospettiva delle ragazze e dei ragazzi che crescono e quindi per la flessibilità delle aule previste potrà essere anche il primo modulo del liceo che manca. I tempi di realizzazione saranno brevi e verrà coinvolto il comitato di quartiere per gli step successivi. E anche questo è una scelta di valore di cui ringrazio l'assessora Segnalini" (segue) (Com)