Roma: assessora Lavori Pubblici, nuova scuola media a Torrino Mezzocammino, iter sbloccato (5)

Il nuovo istituto scolastico sorgerà in Viale Gianluigi Bonelli, altezza Largo Walter Molino, potrà ospitare fino a 252 ragazzi e sarà suddiviso in diverse aree: Atrio/aula magna, 9 aule scolastiche da un massimo di 28 alunni ciascuna, 4 laboratori interni, 1 biblioteca, uffici amministrativi e aula insegnanti, locali tecnici per l'impiantistica e per deposito, palestra di 630 mq e laboratorio musicale e spazio per attività integrative parascolastiche di circa 170 mq. Le aree esterne saranno libere e non carrabili, e in grado di fornire ampi spazi a disposizione delle attività scolastiche ed extra-scolastiche, o dedicati a esposizioni o alla lettura con panchine illuminate connesse a Internet.