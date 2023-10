Roma: assessora Lavori Pubblici, nuova scuola media a Torrino Mezzocammino, iter sbloccato (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il risparmio energetico, sulla copertura della scuola verranno installati, oltre ai pannelli solari termici anche 192 kWp di pannelli fotovoltaici con un parco batterie da 104 kWh, in grado di produrre energia pulita del tipo "scambio sul posto" ovvero con cessione dell'energia in rete così da ammortizzare l'importo di realizzazione in 9-10 anni di attività. Sarà installato un impianto geotermico per il riscaldamento/raffrescamento degli edifici e la produzione di acqua calda sanitaria. È previsto il risparmio idrico grazie ai sistemi di approvvigionamento delle acque meteoriche e il risparmio di energia termica ed elettrica con sistemi di coibentazione dell'edificio. (Com)