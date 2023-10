Medio Oriente: Unicef, oltre 44 mila bottiglie d'acqua fornite a Gaza con primo convoglio di aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 44.000 bottiglie di acqua potabile fornite dall'Unicef – sufficienti per 22.000 persone per un giorno – oggi hanno attraversato il valico di Rafah, parte di un convoglio di 20 camion con la Mezzaluna rossa egiziana, l'Organizzazione mondiale della sanità e il Programma alimentare mondiale. Lo riferisce un comunicato stampa dell'Unicef. "Con un milione di bambini a Gaza che stanno affrontando una grave crisi umanitaria e di protezione, la fornitura di acqua è una questione di vita o di morte. Ogni minuto è importante", ha dichiarato la direttrice generale dell'Unicef, Catherine Russell. "Questa prima, limitata quantità di acqua salverà delle vite, ma i bisogni sono immediati e immensi: non solo di acqua, ma anche di cibo, carburante, medicine, beni e servizi essenziali. Se non saremo in grado di fornire forniture umanitarie costanti, ci troveremo di fronte alla minaccia reale di epidemie pericolose per la vita", ha aggiunto. (segue) (Com)