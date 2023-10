Medio Oriente: Unicef, oltre 44 mila bottiglie d'acqua fornite a Gaza con primo convoglio di aiuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gran parte delle infrastrutture di Gaza, compresi i sistemi idrici e igienici cruciali, sono stati ridotti in macerie in quasi due settimane di escalation di violenza. La capacità di produzione dell'acqua è pari al 5 per cento dei livelli normali e i quasi 2,3 milioni di abitanti di Gaza sopravvivono con 3 litri di acqua al giorno per persona. Circa 1 milione di persone sono sfollate, di cui circa la metà sono bambini, e molti si sono rifugiati in rifugi sovraffollati con un accesso estremamente limitato all'acqua e ai servizi igienici - condizioni particolarmente pericolose per i bambini piccoli. Ogni bambino deve essere protetto e le agenzie umanitarie, come l'Unicef, devono essere in grado di fornire assistenza in modo sicuro e programmabile ai bambini e alle famiglie di Gaza, che ne hanno un disperato bisogno", ha dichiarato Russell. "Soprattutto, tutte le parti devono proteggere incondizionatamente ogni bambino dai pericoli e garantire loro la protezione speciale a cui hanno diritto, in conformità con gli obblighi del diritto internazionale umanitario", ha aggiunto. (segue) (Com)