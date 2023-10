Medio Oriente: Unicef, oltre 44 mila bottiglie d'acqua fornite a Gaza con primo convoglio di aiuti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unicef ha preposizionato ulteriori forniture di emergenza per 250.000 persone al valico di Rafah, che possono essere portate a Gaza in poche ore, e altre sono in arrivo. Le forniture umanitarie devono poter raggiungere in sicurezza i bambini e le famiglie che ne hanno bisogno ovunque si trovino, nel rispetto delle regole di guerra. Per rispondere alla terribile situazione dei bambini di Gaza nel mezzo di questa violenza, l'Unicef chiede: che tutti i valichi di accesso a Gaza siano aperti per il movimento di forniture umanitarie e operatori; che i casi medici urgenti a Gaza possano uscire o ricevere servizi sanitari fondamentali. accesso sicuro e duraturo all'acqua, al cibo, alla sanità e al carburante, necessari per consentire questi servizi essenziali; rispetto e protezione delle infrastrutture civili, come rifugi, strutture sanitarie, elettriche, idriche e igieniche; protezione della missione medica per prevenire l'insorgere di malattie e fornire assistenza a malati e feriti. (Com)