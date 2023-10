Lavoro: De Corato (Fd'I), Atm cerca nuovi conducenti dopo aver fallito la ricerca nei consolati come l'Ecuador

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, "l'Azienda Trasporti Milanesi, ha organizzato un gazebo "entra in Atm" nel piazzale del Centro Commerciale di Arese". Lo comunica in una nota il deputato di Fd'I, Riccardo De Corato, sulla campagna di ricerca del personale dell'Azienda Atm, questa mattina presso il Centro Commerciale di Arese. "Ne saranno previsti altri, prossimamente, anche a Rozzano ed in altri comuni dell'hinterland. La Società del trasporto pubblico locale milanese, non riuscendo a reperire autisti e conducenti, è talmente disperata che le sta provando davvero tutte, non solo in città ma anche nei comuni della città metropolitana, come appunto l'iniziativa di questa mattina. "I vertici della stessa, lo scorso Gennaio - continua De Corato - avevano incontrato anche il Console Generale dell'Ecuador per trovare ecuadoriani disposti ad entrare in azienda, ma anche quella fu un'iniziativa fallita. Alcuni dipendenti mi hanno informato della "trappola" che l'Azienda sta cercando di attuare per reperire il personale, incentivando le persone ad entrare, pagandogli inizialmente le varie patenti D e CQC (carta qualificazione del conducente) che hanno dei costi molto alti, per poi riservare loro un contratto di lavoro vincolante a tre anni, a stipendi bassi". "Le nuove persone che accettano queste particolari condizioni prima conseguono le patenti (che sono personali, ndr) e, successivamente, si licenziano aggravando e peggiorando ulteriormente l'attuale situazione di carenza del personale su tutte le linee. Da gennaio ad oggi sono circa 1.500 le persone che si sono licenziate dall'azienda e, questi, sono i risultati dei vertici e dei Dirigenti Aziendali che, invece di pensare al benessere e al grande Welfare della stessa Atm come avveniva fino a qualche anno fa, oggi pensano solo agli utili ed a mantenere alti ed esagerati i loro propri emolumenti, compensi e utili. Come giustificherà Giana questo nuovo "modus operandi" di ricerca del personale in Azienda?", conclude il deputato. (Com)