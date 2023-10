Legge Bilancio: Guerini (Pd), risposte insufficienti per fasce più deboli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto Eurostat che "evidenzia che il 63 per cento delle famiglie italiane, ben superiore alla media europea, afferma di faticare ad arrivare a fine mese richiede prioritaria attenzione. Le risposte contenute nella legge di bilancio presentata dal governo sono assolutamente insufficienti". Lo dichiara in una nota Lorenzo Guerini, deputato del Partito democratico, secondo cui "c'è bisogno invece di politiche per il sostegno alle fasce più deboli e, soprattutto, di politiche per la crescita del tutto scomparse dall'agenda del governo. Si torni indietro dall'infausto proposito di blindare la legge di bilancio affermato dal governo e si apra un confronto serio e vero con il Parlamento. Il Partito democratico è pronto a discuterne con le nostre proposte per le famiglie alle imprese. La maggioranza non sia sorda al confronto", conclude.(Com)