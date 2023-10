Medio Oriente: Usa, bene passaggio primo convoglio umanitario per Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti accolgono con favore la consegna degli aiuti umanitari trasportati su un convoglio di 20 camion per la popolazione di Gaza, il primo dopo il terribile attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre contro Israele. Lo scrive in una nota il dipartimento di Stato Usa, ringraziando "i nostri partner in Egitto e Israele, e le Nazioni Unite, per aver facilitato il passaggio sicuro di queste spedizioni attraverso il valico di frontiera di Rafah". Con questo convoglio, prosegue Washington, la comunità internazionale sta iniziando ad affrontare la crisi umanitaria a Gaza che ha lasciato i residenti di Gaza senza accesso a cibo, acqua, assistenza medica e riparo sicuri sufficienti. L’apertura di questa essenziale via di rifornimento è stato il risultato di giorni di intenso impegno diplomatico degli Stati Uniti nella regione e di un’intesa raggiunta dal presidente Biden con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi durante la sua recente storica visita in Israele. Da quella visita, l’inviato speciale David Satterfield ha collaborato con i governi di Israele ed Egitto, nonché con le Nazioni Unite, per supervisionarne l’attuazione. (segue) (Com)