Medio Oriente: Usa, bene passaggio primo convoglio umanitario per Gaza (2)

- Nella nota, Washington esorta tutte le parti a mantenere aperto il valico di Rafah per consentire il continuo movimento degli aiuti che sono indispensabili per il benessere della popolazione di Gaza. "Siamo stati chiari: Hamas non deve interferire con la fornitura di questa assistenza salvavita. I civili palestinesi non sono responsabili del terribile terrorismo di Hamas e non dovrebbero essere costretti a soffrire per i suoi atti depravati. Come ha affermato il presidente Biden, se Hamas rubasse o dirottasse questi aiuti dimostrerebbe ancora una volta di non avere alcun riguardo per il benessere del popolo palestinese e, in pratica, impedirebbe alla comunità internazionale di fornire tali aiuti. Le vite dei civili devono essere protette e l’assistenza deve raggiungere urgentemente coloro che ne hanno bisogno. Continueremo a lavorare a stretto contatto con i partner nella regione per sottolineare l’importanza di rispettare la legge di guerra, sostenere coloro che stanno cercando di mettersi in salvo o fornire assistenza e facilitare l’accesso al cibo, all’acqua, alle cure mediche e al riparo per i cittadini ovunque si trovino a Gaza". (segue) (Com)