Medio Oriente: Usa, bene passaggio primo convoglio umanitario per Gaza (3)

- Continuiamo - prosegue la nota - a lavorare urgentemente in collaborazione con Egitto e Israele per facilitare la capacità dei cittadini statunitensi e dei loro familiari più prossimi di uscire da Gaza in sicurezza e viaggiare attraverso l’Egitto verso le loro destinazioni finali. Non esiste priorità più alta della sicurezza dei cittadini statunitensi all’estero e le squadre dell’ambasciata americana al Cairo sono pronte ad assistere questi cittadini statunitensi. Stiamo lavorando instancabilmente, anche con le nazioni partner e alleate che hanno cittadini a Gaza, per garantire la loro capacità di lasciare in sicurezza l’area del conflitto. (Com)