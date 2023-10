Roma: FI Lazio, su Ztl Regione al fianco dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie all'intervento della Regione Lazio è slittata di un anno l'entrata in vigore della nuova Fascia Verde a Roma voluta da Gualtieri, che avrebbe previsto, a partire da novembre, l'attivazione di nuovi varchi ztl e forti restrizioni alla circolazione di auto e moto. Lo dichiarano in una nota i consiglieri regionali del Lazio di Forza Italia. "Un provvedimento troppo penalizzante nei confronti dei tanti cittadini romani - aggiunge - che ora non hanno la possibilità di acquistare un'auto nuova, e che quindi, per effetto di questa misura restrittiva, non avrebbero potuto circolare liberamente in città. Tutto questo anche considerando che Roma oggi non dispone di un servizio di trasporto pubblico degno di questo nome. Questi mesi di proroga serviranno per mettere mano al piano della qualità dell'aria e scongiurare così nuovi provvedimenti a danno dai cittadini".(Com)