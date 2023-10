Roma: conclusa simulazione maxi emergenza al San Camillo, dg "grazie a Cri, Ares 118 e forze ordine"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è appena conclusa al San Camillo Forlanini di Roma la simulazione di una maxi-emergenza, iniziata questa mattina alle 11. Si tratta di una delle più grandi operazioni mai condotte prima all'interno di un ospedale pubblico italiano. "Anche quest'anno abbiamo messo alla prova, in una situazione di forte stress, le nostre strutture, a cominciare dal Pronto Soccorso. L'operazione, che prevedeva una finta esplosione all'interno di una palazzina, ci ha permesso di verificare il coordinamento delle operazioni di assistenza tra il sistema extra ed intra ospedaliero e il tracciamento delle vittime dal punto di raccolta all'ingresso dell'Ospedale, evidenziando eventuali criticità a fronte di un evento così complesso e testando l'affidabilità delle procedure operative del nostro piano di emergenza interno in caso di massiccio afflusso di feriti. Voglio ringraziare l'Ares 118, la Croce Rossa Italiana Comitato dei Municipi 8-11-12, le Forze dell'Ordine e la Vigilanza interna che ci hanno offerto supporto, mettendosi a disposizione nella gestione della complessa operazione", commenta Narciso Mostarda, direttore generale dell'ospedale romano. (segue) (Com)