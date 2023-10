Roma: conclusa simulazione maxi emergenza al San Camillo, dg "grazie a Cri, Ares 118 e forze ordine" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione è iniziata con un preallarme e la successiva diramazione dell'allarme maxi emergenza in atto da parte dell'Ares 118. Una volta raccolti i dati, il team leader del Pronto Soccorso ha attivato il Peimaf - Piano Emergenza Interno Massiccio Afflusso di Feriti. Comunicate le condizioni cliniche dei pazienti in arrivo (15 vittime, di cui 10 codici rossi), il passo successivo è stato l'invio delle 'vittime' al Pronto Soccorso, con la conseguente presa in carico degli stessi. Intorno alle 14 è stata diramata la cessazione dell'allarme da parte dell'Ares e anche del San Camillo. Nel corso dell'esercitazione di questa mattina sono stati impiegati circa 60 soccorritori esperti che simulavano una precisa patologia, mentre tutti i pazienti 'reali' ricoverati o in arrivo al San Camillo sono stati assistiti dal personale sanitario della struttura come di consueto: nell'arco di circa un'ora e mezzo di esercitazione sono giunti al Pronto Soccorso 20 pazienti 'reali', di cui 3 codici rossi – tra cui un politrauma e un arresto cardiaco - e 11 codici gialli. (segue) (Com)