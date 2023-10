Roma: conclusa simulazione maxi emergenza al San Camillo, dg "grazie a Cri, Ares 118 e forze ordine" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata allestita inoltre un'area accoglienza maxi emergenza destinata sia ai parenti e ai visitatori del pazienti 'reali' presenti in Pronto Soccorso, sia ai volontari di Croce Rossa che impersonavano 'parenti' e 'disturbatori' in cerca di notizie delle 'vittime' trasportate in Pronto Soccorso durante l'esercitazione. Qui erano presenti gli operatori del servizio Psicologia Consulenza e Liaison, il personale dell'URP, della Vigilanza interna e gli agenti del Commissariato di Monteverde attualmente in forza h 24 nel presidio di Polizia presente all'interno dell'ospedale, a tutela della sicurezza di tutti i presenti. (segue) (Com)