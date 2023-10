Roma: conclusa simulazione maxi emergenza al San Camillo, dg "grazie a Cri, Ares 118 e forze ordine" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per noi la collaborazione e la formazione con il San Camillo è di fondamentale importanza perché ci permette di tutelare la salute dei cittadini, principale obiettivo del lavoro che ogni giorno svolgiamo", dichiara Luciano Masci, Presidente del Comitato dei Municipi 8-11-12 di Roma dell'Associazione Croce Rossa Italiana. "L'esercitazione prevede un audit finale con una scheda di valutazione dell'andamento della maxi emergenza - conclude Angelo Orelli, responsabile al San Camillo delle procedure e delle esercitazioni per le emergenze – per noi questo è un test indispensabile per verificare, migliorare e aumentare l'affidabilità delle nostre strutture nella gestione di casi imponenti e difficili come quello simulato questa mattina". (Com)