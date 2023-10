Toscana: il sottosegretario Ferrante traccia il futuro logistico della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ed esponente di Forza Italia, Tullio Ferrante, è intervenuto al convegno "Infrastrutture e trasporti: quale futuro in toscana?”, promosso dal coordinamento regionale del partito. Diversi i temi trattati dal sottosegretario, partendo dagli investimenti ferroviari che, per complessivi 13 miliardi di euro, sosterranno numerosi interventi tra cui il nodo ferroviario AV di Firenze e la futura realizzazione della stazione di Firenze Belfiore, esempio di modernità ingegneristica per l'interconnessione con i corridoi strategici europei Ten-T. È toccato poi alle sfide del Pnrr che, con il MIT capofila, interesseranno la Toscana con 187 progetti, per un valore complessivo di 2 miliardi di euro, incentrati soprattutto sullo Sviluppo del trasporto rapido di massa, sulle ciclovie, sui programmi di Social Housing e sui rinnovi del parco autobus e ferroviario regionale. Il Sottosegretario si è soffermato sul sistema aeroportuale toscano, e sui Piani di Sviluppo dei due scali principali di Pisa e Firenze, con oltre 220 milioni di investimenti complessivi previsti. Per il comparto marittimo, invece, il Sottosegretario ha richiamato lo stanziamento – a valere sul "fondo infrastrutture" – di 200 milioni di euro per la realizzazione della "Darsena Europa" nel Porto di Livorno per dare respiro al traffico merci e passeggeri dell'intera area, richiamando la particolare attenzione che il Mit rivolge al tema delle aree retroportuali ed allo sviluppo di una rete di collegamenti integrata nel segno delle infrastrutture e della digitalizzazione. (segue) (Com)