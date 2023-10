Toscana: il sottosegretario Ferrante traccia il futuro logistico della Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i progetti di miglioramento della qualità abitativa della regione e supporto all'edilizia pubblica sociale, con i fondi stanziati dal "Piano Nazionale di edilizia abitativa", dall'ulteriore "Programma di recupero e razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente", dal Fondo complementare al Pnrr "Sicuro, verde e sociale" a sostegno del risparmio energetico, e dal Fondo denominato "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare - Pinqua”, la Toscana beneficerà di 450 milioni di euro per la realizzazione di 8 mila nuovi immobili oltre al recupero dell'esistente. Il sottosegretario ha poi affrontato il tema dibattuto e attuale degli interventi di manutenzione programmata sul raccordo autostradale Siena-Firenze, interessato da numerosi cantieri che lo rendono particolarmente complesso al transito; questione che egli ha affrontato personalmente con Anas per definire un piano di misure operative tese a minimizzare i disagi per gli utenti stradali, pur garantendo il rispetto del cronoprogramma stilato degli interventi manutentivi, rientranti nel piano di investimenti - per complessivi di 3,1 miliardi di euro - destinato alla rete stradale toscana. "Se dovessi esprimermi sul futuro di questa regione - ha concluso il sottosegretario Ferrante - non avrei difficoltà a definirlo prospero, grazie anche alle sfide che, come Mit e come governo, abbiamo saputo cogliere, e che faranno della Toscana tra le regioni più virtuose e performanti del nostro Paese." (Com)