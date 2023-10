Roma: 60 studenti identificati per corteo non autorizzato a Porta Portese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 60 gli studenti, dei gruppi giovanili della sinistra scolastica e universitaria, che questa mattina sono stati identificati dalle forze dell'ordine per aver dato avvio a un corteo non autorizzato a Porta Portese, a Roma, e che era diretto inizialmente verso il ministero dell'Istruzione dove erano in presidio giovani del movimento di destra "Azione studentesca". I manifestanti sono stati bloccati e identificati. Dopodiché, gli studenti hanno richiesto di poter sfilare e la questura ha accordato un piccolo corteo da Porta Portese a Piramide, per consentire che il gruppo si ricongiunga alla manifestazione a sostegno della causa palestinese, partita da piazza Vittorio Emanuele. Il presidio di piazza Vittorio Emanuele, inizialmente stazionario, ha chiesto e ottenuto a sua volta l'autorizzazione per sfilare in corteo, i manifestanti sono diretti a piazzale Aldo Moro e in questo momento stanno attraversando via Cesare De Lollis, a pochi passi dall'università La Sapienza. (Rer)