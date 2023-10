Medio Oriente: premier Iraq, conflitto Gaza può essere minaccia per forniture energetiche globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conflitto in corso nella Striscia di Gaza "potrebbe diffondersi a livello regionale in un modo tale da minacciare le forniture energetiche globali". Lo ha detto il primo ministro dell'Iraq, Muhammad Shia al Sudani, al Summit per la pace in corso al Cairo, sottolineando che Baghdad "respinge fermamente i tentativi di evacuare Gaza". “Gaza rappresenta oggi un nuovo test per l’ordine mondiale, che ha fallito più volte nell’attuazione dei propri valori di umanità, giustizia e libertà”, ha detto Al Sudani, aggiungendo: “Chiediamo un cessate il fuoco, il trasferimento degli aiuti umanitari a Gaza, e lo scambio di prigionieri e detenuti”. (Cae)