Medio Oriente: ministro Esteri Turchia, fermare sofferenza del popolo palestinese

- Occorre fermare la sofferenza del popolo palestinese e individuare “una soluzione a due Stati”, con uno Stato palestinese con Gerusalemme Est come capitale. Lo ha detto il ministro degli Esteri della Turchia, Hakan Fidan, al Summit per la pace in corso al Cairo. Fidan ha condannato la morte di civili, sottolineando che “la comunità internazionale deve cooperare insieme” per dare una soluzione a questa crisi. “Israele ha imprigionato milioni di palestinesi nella Striscia di Gaza”, ha inoltre dichiarato il ministro turco. “Non si può permettere che la sofferenza dei palestinesi continui”, ha aggiunto. (Cae)