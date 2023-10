Medio Oriente: ministro Esteri Brasile, dialogo unica via d'uscita dalla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte della crisi in corso in Medio Oriente la comunità internazionale ha davanti solo la scelta del dialogo. Lo ha detto il ministro degli Esteri brasiliano, Mauro Vieira, al Summit per la pace in Medio Oriente in corso al Cairo. “La comunità internazionale deve impegnarsi per evitare la proliferazione del conflitto e cercare voci alternative per il dialogo”, ha detto Vieira, per il quale “non c’è altra scelta” e “servono negoziati”. (Cae)