Medio Oriente: ministro Esteri Marocco, sosteniamo soluzione a due Stati

- Il Marocco sostiene la soluzione a due Stati ed esorta la comunità internazionale ad agire per evitare un allargamento del conflitto al resto della regione. Lo ha detto il ministro degli Esteri del Marocco, Nasser Bourita, al Summit per la pace in corso al Cairo, sottolineando la necessità di proteggere e non colpire i civili. "Dev'essere permesso il trasferimento degli aiuti umanitari" nella Striscia di Gaza, ha affermato Bourita, rifiutando "lo sfollamento dei palestinesi dalla loro terra e la destabilizzazione dei paesi vicini". (Cae)