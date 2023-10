Governo: Bonafoni (Pd), dati certificano destra nemica degli ultimi e dei fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 63 per cento delle famiglie che non sa come arrivare a fine mese a causa delle mancate politiche contro le disuguaglianze, otto mesi di aspettativa di vita in meno in Italia per via dei tagli alla sanità, un anno in meno in media di istruzione per gli alunni del sud rispetto a quelli del nord per colpa dell'investimento zero sulla scuola pubblica e per i venti dell'autonomia differenziata. “Ormai non manca giorno che non lo certifichino anche gli istituti di ricerca: in Italia chi sta male sta sempre peggio, aumentano gli esclusi ed esplode la forbice delle disuguaglianze”. Così in una nota Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Pd con delega al Terzo settore e dall'associazionismo. “Pensavamo che il governo Meloni fosse solo in confusione e senza un'idea di Paese. In realtà ce l'hanno eccome un'idea: sono contro i poveri, contro chi meno ha e meno può. Sono nemici dell'Italia”, aggiunge. (Rin)