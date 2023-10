Roma: Rocca, Formula E Regione Lazio pronta a sostenere Vallelunga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio "è pronta a sostenere convintamente e con ogni mezzo a sua disposizione la candidatura del circuito di Vallelunga a ospitare la Formula E". Lo dichiara il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. "Dispiace che la cornice dell’Eur, per motivi di sicurezza legati alla velocità delle autovetture, non possa più ospitare il Gp. Roma e il Lazio non devono però perdere questo importante evento internazionale che, oltre a promuovere l’immagine del territorio e a garantire un non trascurabile ritorno economico e turistico, sensibilizza milioni di spettatori sulla potenzialità delle nuove tecnologie e la mobilità a impatto zero", conclude Rocca.(Com)