Medio Oriente: ministra Esteri Canada, comprendiamo palestinesi, condanniamo Hamas

- Il Canada comprende le rivendicazioni palestinesi ed al contempo condanna gli atti terroristici di Hamas in Israele. Lo ha sottolineato la ministra degli Esteri Chrystia Freeland al Summit per la pace in Medio Oriente in corso a Il Cairo. “Il Canada sostiene tutte le parti: i palestinesi meritano di vivere in pace senza paura ma noi condanniamo gli atti terroristici di Hamas in Israele”, ha detto, aggiungendo che "il sostegno iraniano ad Hamas ci preoccupa". (Cae)