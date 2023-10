© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È arrivato a piazzale Aldo Moro, davanti all'università La Sapienza di Roma, il corteo a sostegno della causa palestinese. Il corteo, partito da piazza Vittorio Emanuele, ha percorso via Principe Amedeo, per poi proseguire su via Giolitti, via Tiburtina e via De Lollis. Diverse centinaia i manifestanti in protesta. (Rer)