Medio Oriente: Colonna (Francia), Israele ha diritto a difendersi ma in linea con diritto internazionale

- Israele ha diritto a difendersi ma la risposta deve essere in linea con il diritto internazionale. Lo ha detto la ministra degli Esteri Catherine Colonna. “Israele ha diritto a difendersi. La risposta di Israele deve essere in linea con il diritto internazionale, con i principi politici, etici e morali”, ha detto Colonna. La Francia, ha aggiunto la ministra, è pronta a stanziare 10 mila euro supplementari in aiuti umanitari a sostegno dei palestinesi, precisando che così facendo Parigi raddoppia il sostegno rispetto ai 10 mila euro già inviati. Colonna ha inoltre denunciato chi ha deciso di “buttare olio sul fuoco” nella crisi e sottolineato che la comunità internazionale deve assumersi una responsabilità collettiva. La ministra ha poi fatto appello per una liberazione rapida e senza condizioni degli ostaggi da parte di Hamas. Colonna ha infine sottolineato che la soluzione è quella che prevede due Stati, uno israeliano e uno palestinese.(Cae)