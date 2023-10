Cultura: Paita (Iv), governo incapace affossa 18app e prova a scaricare su altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha tolto i fondi alle 18app e, “ora che le risorse sono esaurite, accusa i governi precedenti. Solito copione ripetuto mille volte per giustificare la propria incapacità". Lo afferma in una nota la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva. "Il senatore Marcheschi non sa di cosa parla. Nella 18app – spiega Paita - non c'era nessuna stortura, finché non ci ha messo mano la Meloni le risorse ci sono sempre state e per tutti. Il governo Renzi mise ben 290 milioni, che già Conte ridusse a 230. È stato poi l'attuale governo, con la legge di bilancio 2023, a togliere tutti i 230 milioni per il 2023 e stanziarli solo a partire dal 2024, ridotti a 190. E quando lo facemmo notare, ci risposero che non avevamo capito bene, che ci sbagliavamo. Invece i nodi sono venuti al pettine e le chiacchiere ora sono finite, sconfessate dai fatti. Questo non è un governo per giovani", conclude la coordinatrice di Italia viva. (Rin)