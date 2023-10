© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una pace giusta in Medio Oriente significa la sconfitta del gruppo terroristico Hamas. Lo ha detto la ministra degli Esteri della Germania, Annalena Baerbock, al Summit per la pace in Medio Oriente in corso a Il Cairo. “La comunità internazionale deve parlare la lingua della pace ed intensificare gli sforzi a sostegno di chi ha bisogno”, ha detto la ministra degli Esteri. (Cae)