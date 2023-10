Medio Oriente: Forze difesa Israele, non c'è crisi umanitaria a Gaza, carburante non entrerà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al momento, non c'è alcuna crisi umanitaria a Gaza", non c'è carenza d'acqua o di medicinali, e "c'è cibo sufficiente per le prossime settimane". Lo ha dichiarato il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), Daniel Hagari, al quotidiano "Times of Israel", aggiungendo che "il carburante non entrerà a Gaza". "Ci sono difficoltà nel trasferire le persone nel giro di pochi giorni verso il sud della Striscia di Gaza, ma la popolazione se la cava", ha detto Hagari, sottolineando che il movimento islamista palestinese Hamas "sta ancora cercando di impedire alle persone di spostarsi". Secondo quanto riferito dalle Idf, negli ultimi giorni circa 700.000 persone - su una popolazione stimata di 1,1 milioni di abitanti del nord della Striscia di Gaza - si sono spostate verso il sud dell'enclave palestinese. (Res)