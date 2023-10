Medio Oriente: Baerbock (Germania), pace accettabile e giusta è la sola opzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una pace accettabile e giusta è la sola opzione per risolvere la questione israelo-palestinese e per la sicurezza dell’intera regione. Lo ha detto la ministra degli Esteri della Germania, Annalena Baerbock, al Summit per la pace al Cairo. “La guerra contro Hamas deve continuare, anche se occorre tenere conto della situazione dei civili innocenti”, ha detto Baerbock sottolineando che Hamas “trarrebbe vantaggio da un’escalation a livello regionale”. “Questa regione ha bisogno di un processo di pace che permetta a palestinesi e israeliani i vivere in pace e sicurezza", ha osservato Baerbock.(Cae)