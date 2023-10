Medio Oriente: ministra Esteri Giappone, sosteniamo iniziative cooperazione per allentare conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone sostiene tutte le iniziative di cooperazione che si possono mettere in atto per tentare di allentare il conflitto in corso in Medio Oriente. Lo ha detto la ministra degli Esteri del Giappone, Yōko Kamikawa, al Summit per la pace in corso al Cairo. “E’ necessario operare per la pacificazione del conflitto, per quanto possibile, e per evitare una proliferazione regionale”, ha detto, aggiungendo che Tokyo ha tenuto consultazioni con autorità israeliane, palestinesi e di altri Paesi, tra cui l’Iran. Kamikawa ha fatto appello al G7 e a focalizzare gli sforzi su 1 milione di persone che nella Striscia di Gaza sono in grave difficoltà. E’ imperativo far evacuare gli stranieri che vivono nella Striscia, ha aggiunto. (Cae)