Roma: studenti identificati a Porta Portese raggiungono Sapienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati fermati, identificati e dirottati per evitare che ci fossero tensioni tra gruppi giovanili antagonisti davanti al ministero, dove erano in presidio studenti della destra scolastica e universitaria. Gli è stato invece consentito di sfilare fino a Piramide e poi di ricongiungersi con la piazza a sostegno della Palestina organizzata da gruppi di sinistra. È quanto spiegano alcuni studenti dei gruppi della sinistra scolastica e universitaria, tra i 60 identificati stamattina a Porta Portese e che raccontano: "Siamo stati accolti a Porta Portese dalla polizia che ci ha chiesto i documenti per poi tenerci fermi in strada per circa 2 ore, in modo totalmente ingiustificato. Fino alle 11:40 ci hanno negato la possibilità di venire al corteo che è partito da piazza Vittorio", ha detto un giovane, arrivato in piazzale Aldo Moro dove è confluito il corteo, inizialmente non autorizzato e poi consentito dalla questura, partito da piazza Vittorio. (Rer)