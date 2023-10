FI: segreteria nazionale approva regolamento congressi, “pronti a fase rilancio”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segreteria nazionale di Forza Italia ha approvato all'unanimità, con alcuni emendamenti, tre documenti: il regolamento per lo svolgimento dei congressi delle grandi città; il regolamento per lo svolgimento dei congressi provinciali; il regolamento per i contributi dei parlamentari nazionali, parlamentari europei e consiglieri regionali. Forza Italia, dotata di questi nuovi regolamenti, è pronta – riferisce una nota dell’ufficio stampa – ad affrontare in modo adeguato i nuovi step della sua fase di rilancio. I lavori della segreteria nazionale del partito sono stati aperti dal segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, dopo un punto sulla situazione politica attuale, nazionale e internazionale. Una novità per i congressi sarà la partecipazione diretta degli iscritti, nel rispetto della trasparenza e della sana competitività. Nello specifico, i criteri per l'attribuzione del numero dei delegati al Congresso nazionale saranno legati ai voti ottenuti alla Camera, nel proporzionale, nelle ultime politiche e al numero dei tesserati. Le ulteriori decisioni - prese nel corso della riunione di segreteria - riguardano la sede di svolgimento del Congresso nazionale, che sarà il Palazzo dei Congressi, a Roma. Massimo impegno per il tesseramento che si concluderà a fine mese. La stagione dei congressi partirà subito dopo e prenderà il via con i congressi provinciali nelle regioni più piccoli partendo dall'ultima settimana di novembre e proseguendo nei mesi di dicembre e gennaio. Infine, ci sarà un gruppo di lavoro per stilare il testo del regolamento del Congresso nazionale. (segue) (Com)