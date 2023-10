Legge Bilancio: Bonelli (Avs), contro famiglie e giovani, affossa trasporto pubblico e non affronta crisi climatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella che arriverà in Parlamento nei prossimi giorni è una legge di bilancio scritta contro i deboli e a contro ogni iniziativa per affrontare la crisi climatica, come gli investimenti per il Trasporto Pubblico e preferisce sperperare 12 miliardi di euro per il ponte sullo stretto di Messina. Così in una nota il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli. “Non rifinanzia la norma voluta da Draghi per far rientrare i cervelli in fuga. Taglia perfino gli aiuti ai disabili e l'assegno unico per le famiglie. Si ipoteca il futuro dei giovani con una manovra in deficit che fa aumentare il debito pubblico che pagheranno proprio le giovani generazioni. Grave è anche la volontà della maggioranza di non presentare nessun emendamento depauperando il Parlamento delle sue funzioni”, aggiunge. (Rin)