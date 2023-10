Medio Oriente: Cleverly (Regno Unito), forza della diplomazia per un futuro di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale deve lavorare insieme per un futuro di pace in Medio Oriente. Lo ha detto il ministro degli Esteri britannico, James Cleverly, al Summit per la pace al Cairo. “Personalmente credo nella forza della diplomazia, occorre lavorare insieme per un avvenire in cui palestinesi e israeliani vivano insieme in pace e sicurezza”, ha detto Cleverly. Il ministro ha sottolineato il diritto di Israele a difendersi e al contempo la necessità di proseguire nelle forniture di aiuti umanitari per i civili palestinesi nella Striscia di Gaza.(Cae)