Molise: Capone (Ugl), più formazione professionale per occupazione di figure specializzate (2)

- "In questo contesto, a essere penalizzati - evidenzia Capone - sono soprattutto i giovani. L'Ugl ha ben presente tutte queste dinamiche e ribadisce la necessità di avviare nuovi percorsi di formazione professionale, corsi di aggiornamento, un programma più ampio e completo che possa offrire a chi cerca un lavoro quelle competenze necessarie per rispondere con successo alle richieste delle aziende, che sul territorio decidono di investire risorse e progetti. Occorre agevolare l'incontro tra domanda e offerta e in questo senso l'Ugl non farà mancare il proprio sostegno a chi è in cerca di un'occupazione e chiede, a gran voce, non solo un'occupazione stabile ma anche la possibilità di acquisire le necessarie abilità professionali". (Com)